Склеротик случайно обманул охрану Шереметьево и попал в закрытую зону

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Склеротик случайно обманул охрану Шереметьево и попал в закрытую зону

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Инцидент произошёл вчера, 6 апреля, поздним вечером в столичном аэропорту Шереметьево. 38-летний пассажир смог обмануть охрану аэропорта и проникнуть в закрытую зону.

Выяснилось, что мужчина из Волгограда должен был лететь домой. Но из-за болезни — рассеянного склероза — заблудился в аэропорту и начал ходить за работниками авиагавани. Так он проник в "сопровождении" работников аэропорта на закрытую территорию.

Обнаружили мужчину уже на досмотре в служебных помещениях.

В отношении двух сотрудников аэропорта, которые не заметили, что провели на закрытую территорию постороннего человека, проводятся разбирательства.

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