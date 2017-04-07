Известный итальянский спортсмен умер в аэропорту Шереметьево

Предприниматель Бруно Лубатти был супервайзером Европейской федерации волейбола и занимался развитием этого вида спорта.

64-летний итальянец Бруно Лубатти прилетел в Москву из города Кунео, чтобы продолжить путешествие в Париж, но внезапно ему стало плохо в аэропорту Шереметьево. У мужчины остановилось сердце. Медикам не удалось спасти итальянца.

Первоначально личность мужчины была неизвестна. Однако сотрудники, обнаружившие тело погибшего на стоянке возле аэропорта, обратили внимание на его дорогую одежду, а также на тот факт, что на его руке были золотые часы "Ролекс".

Позже выяснилось, что мужчина — известный европейский спортивный деятель, предприниматель. Занимался развитием волейбола, был супервайзером Европейской федерации волейбола.