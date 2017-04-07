Народная милиция ЛНР получила приказ на отвод вооружений

Силы ополчения ЛНР отводят вооружение в станице Луганской, причём делают это в одностороннем порядке. Об этом Лайфу сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

— Народной милиции ЛНР поступил приказ на отвод вооружений в районе станицы Луганской в 14:00. Будет ли он в зеркальном порядке милиции, не сообщали, — сказал лайфу спикер НМ ЛНР Андрей Марочко.

При этом источник в силовых структурах ЛНР добавил, что накануне стороны договорились о проведении зеркального разведения сил и техники. Украинская сторона также согласилась выполнить взятые на себя обязательства.