Жириновский стал почётным старейшиной Туркмении

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Жириновский стал почётным старейшиной Туркмении

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил председателю ЛДПР нагрудный знак и удостоверение о присвоении такого звания.

Сегодня в Туркменистане лидер ЛДПР Владимир Жириновский был награждён отличительным нагрудным знаком "Почётный старейшина народа". Вручил награду президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме награды Жириновский получил в подарок туркменские национальные доны (халат), тельпек (традиционный головной убор) и кушак.

Лидер ЛДПР отметил, что всегда с теплом относился к туркменскому народу, который хранит прекрасные мудрые традиции, передающиеся из поколения в поколение.

По данным Государственного информагентства Туркменистана, российский политик принимает участие в мероприятиях, проходящих в городе Туркменбаши.

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