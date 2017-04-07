Жириновский стал почётным старейшиной Туркмении

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил председателю ЛДПР нагрудный знак и удостоверение о присвоении такого звания.

Сегодня в Туркменистане лидер ЛДПР Владимир Жириновский был награждён отличительным нагрудным знаком "Почётный старейшина народа". Вручил награду президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Кроме награды Жириновский получил в подарок туркменские национальные доны (халат), тельпек (традиционный головной убор) и кушак.

Лидер ЛДПР отметил, что всегда с теплом относился к туркменскому народу, который хранит прекрасные мудрые традиции, передающиеся из поколения в поколение.

По данным Государственного информагентства Туркменистана, российский политик принимает участие в мероприятиях, проходящих в городе Туркменбаши.