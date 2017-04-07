ВОЗ: Жертвами химической атаки в Идлибе стали 84 человека

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о жертвах химической атаки в Сирии. По данным ВОЗ, там погибло 84 человека. Почти треть из них — 27 — были детьми. Пострадало 545 человек.

Ранее СМИ со ссылкой на правозащитников сообщили об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. В Минобороны РФ заявили, что сирийские военные самолёты нанесли удар по арсеналу террористов, где в том числе находилось и химоружие. ООН и ОЗХО проводят расследование по факту произошедшего.

США считают ответственным за атаку Дамаск. В связи с этим минувшей ночью с кораблей ВМС США в Средиземном море было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат в Хомсе. База использовалась правительственными войсками для борьбы с боевиками.