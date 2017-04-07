На авиазаводе "Сухой" замначальника цеха покончил с собой из-за понижения

Мужчина был обнаружен в крови в своём кабинете после того, как его руководитель написал на него докладную.

ЧП произошло в цехе № 90 авиазавода имени Чкалова в Новосибирске. Женщины, находившиеся в одном из помещений, услышали за стеной, в кабинете замначальника цеха, странные хрипы и позвали мужчин на помощь. Когда дверь выбили, 44-летний Андрей Л. лежал в луже крови.

— Начальник цеха, Андрей Ж. написал на имя начальника отдела производства завода Олега К. докладную на Андрея. Там говорилось, что он систематически не выполняет поручения начальства, и было предложено принять меры, чтобы подыскать заместителю должность, более подходящую его квалификации и профессионализму, — сообщил источник на предприятии.

После того как замначальника цеха узнал о докладной, он заперся у себя в кабинете и перерезал вены. Мужчину доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось. Около пяти утра по местному времени он скончался.

Сейчас на заводе проводится внутреннее расследование. Кроме того, Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства сотрудника.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова входит в холдинг "Сухой". Это одно из крупнейших авиастроительных предприятий России. Завод выпускает многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, а также вовлечён в разработку проекта Sukhoi Superjet 100.