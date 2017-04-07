В Москве художник предсказал свою смерть, написав мистический автопортрет

Дочь художника Игоря Либмана, разбирая картины отца, нашла написанный им автопортрет: на картине левая часть лица художника облита красной краской, напоминающей кровь. Позже Игорь Либман погибнет в автокатастрофе, а смертельная травма придётся как раз на ту часть лица, которую облил "кровью" художник.

Также примечательно, что это единственный автопортрет, нарисованный художником. Остальные его картины посвящены природе, мегаполисам и людям.

Игорь Либман погиб около 20 лет назад, однако мистический автопортрет нашли только сейчас. Возможно, художник предчувствовал свою смерть.

— Нашли картину, на которой он изобразил причину своей смерти, — рассказала Лайфу Анна Либман. — На полотне изображено лицо папы, оно наполовину залито красной краской. Впоследствии так получилось, что было страшное ДТП, в котором папа погиб и причиной смерти стал удар в ту половину лица и головы, которую отец залил "кровью" на картине.

Увидев полотно, девушка в память о погибшем отце-художнике сделала выставку в его родном городе — Твери.