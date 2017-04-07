Американец собирает 18 миллионов репостов ради годового запаса наггетсов

"Сколько ретвитов должна набрать эта запись, чтобы я получил бесплатный годовой запас наггетсов?" Этот вопрос Картер Уилкерсон задал аккаунту фастфуда Wendy's в "Твиттере". В ответ менеджеры запросили феноменальные 18 миллионов. Стоит отметить, что самая популярная запись в "Твиттере", селфи Эллен Дедженерес с "Оскара", набрала всего 3,2 миллиона ретвитов.

Но Картер не испугался и начал борьбу за наггетсы, призывая рядовых пользователей помочь ему победить в пари с Wendy's. На текущий момент твит Картера набрал 853 тысячи репостов.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.

Пользователи со всего мира не только ретвитят запись, но и пишут на аккаунт Wendy's просьбы уменьшить число репостов до двух миллионов.

Возможно, сотрудники сети быстрого питания пойдут на уступки, ведь, по их собственному признанию, твит Уилкерсона получил больше внимания, чем они ожидали.