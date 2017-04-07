Курсы евро и доллара резко выросли после удара США по авиабазе в Сирии

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Курсы евро и доллара резко выросли после удара США по авиабазе в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Курсы доллара и евро значительно выросли после удара США по авиабазе в Сирии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, доллар подорожал на 68 копеек и достиг отметки в 57 руб. впервые с 29 марта текущего года. Курс евро вырос на 79 копеек, составив 60,8 руб.

Напомним, США сегодня выпустили более 50 ракет "Томагавк" в направлении сирийского аэродрома Шайрат. По последним данным, в результате погибло более десяти человек. Жертвы есть и среди мирного населения.

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