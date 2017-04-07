Количество пострадавших при взрыве в метро Петербурга возросло до 84

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Количество пострадавших при взрыве в метро Петербурга возросло до 84

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Фото: © РИА Новости/Александр Тарасенков

Пострадавшие при взрыве в Санкт-Петербурге продолжают обращаться в больницы за медицинской помощью.

На сегодняшний день количество раненых возросло до 84 человек. В больницах Северной столицы находится 52 человека, в том числе один ребёнок. Амбулаторную помощь получило 32 человека.

Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что смертник Акбаржон Джалилов сам собрал бомбу для теракта в метро Санкт-Петербурга.

Трагедия в подземке произошла днём 3 апреля. В результате погибло 14 человек, среди которых смертник.

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