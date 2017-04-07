Дворкович: Результаты соглашений России с ОПЕК оказались ниже ожиданий

По словам вице-премьера, Москва рассчитывала на стоимость нефти в районе $55–60 за баррель, однако этого не произошло.

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович признался, что результаты договорённостей России со странами ОПЕК по сокращению нефтедобычи оказались чуть меньше, чем рассчитывала российская сторона. Заявление прозвучало в ходе итоговой коллегии Минэнерго.

— Просто, конечно, хотелось выйти на цену где-то $55–60 за баррель, но сочетание факторов пока не даёт такой возможности. Но всё равно действия были правильные, ситуация лучше, чем была. В любом случае, я считаю, что мы абсолютно правильно поступили, достигнув этого соглашения, — отметил вице-премьер РФ.

Дворкович также добавил, что решение о продлении соглашения с ОПЕК будет принято в апреле или мае 2017 года в зависимости от результатов мониторинга.