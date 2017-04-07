Драка на поле — не нарушение. ФК "Оренбург" пошутил над необычным комментатором

В результате матч завершился с минимальной разницей в счёте (3:2) в пользу красно-белых.

Пресс-служба футбольного клуба "Оренбург" подняла на смех спортивного эксперта, который не усмотрел нарушений в драке двух футболистов на поле прямо в зоне штрафной площади.

На кадрах видно, как защитник "Спартака" Илья Кутепов ловким приёмом бросает на газон футболиста "Оренбурга" Михала Дюриша, после чего между ними завязывается настоящая борьба, которая с футболом имеет мало общего.

При этом эксперт продолжает утверждать, что ничего серьёзного не произошло и всё было в рамках правил. На видео же в этот момент показывается, как Кутепов сидит верхом на Дюрише и не даёт ему подняться с газона.

— Я думаю, что тут абсолютно ничего не было. По факту ваших повторов, которые вы видите, публику зажигать нет смысла, потому что тут просто не было нарушений, — говорит эксперт.