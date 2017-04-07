Корреспондент "России 24" извинился за свои слова о весёлом траурном митинге

Станислав Натанзон признался, что после оговорки сразу "хотел уйти", но "бежать — не выход".

Корреспондент телеканала "Россия 24" Станислав Натанзон принёс публичные извинения за своё высказывание на митинге в Москве, посвящённом жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга. Журналист накануне в прямом эфире сказал, что не присутствующие на площади могут разделить горе с участниками акции, потому что "вместе ведь веселее".

— Бывают речи, которыми гордишься. Бывают оговорки, за которые стыдно. Второе — это обо мне вчера. Я уже извинился и поправился прямо вчера, в эфире (жалко, что это не вошло в текст, ссылка на который ниже). Но, думаю, лишний раз тут — не лишний. Извините, — написал Натанзон на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что не будет оправдываться тем, что это был прямой эфир, текст был не заготовлен. Мужчина признался, что ему после своей оговорки "хотелось просто взять и уйти".

— Но бежать не выход. Мы же не в детском саду, верно? Чтобы все эти "я больше не буду". Вылетело — не поймаешь. И мне теперь просто с этим жить, — заключил корреспондент.

Напомним, взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу привёл в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек. В Москве на акцию в память о погибших накануне вышли десятки тысяч человек.