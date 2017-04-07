Устроивший взрыв у школы в Ростове собрал СВУ в своём гараже

Мужчина был настолько расстроен изменами своей сожительницы, что заранее спланировал месть "конкуренту", который работал сторожем в школе № 5 и в руках которого взорвалось самодельное взрывное устройство.

Ранее задержанный Эдуард Ш., взорвавший бомбу у школы № 5 в Ростове-на-Дону, сам соорудил ВСУ в своём гараже. По информации Лайфа, 46-летний слесарь покупал строительные патроны на местном строительном рынке. Он использовал для создания бомбы порох из патронов на основе нитроглицерина, который называют бездымным. Мужчина также использовал фонарик в качестве электродетонатора и аккумуляторную батарею.

Ранее Эдуард Ш. рассказал оперативникам, что пошёл на такое преступление из-за ревности к сожительнице.

По словам задержанного, пострадавший сторож школы, 47-летний Дмитрий К., проявлял неоднозначные знаки внимания к женщине. Тогда Эдуард решил обезвредить соперника с помощью взрывчатки.

Напомним, вчера утром рядом со зданием школы № 5 в Ростове-на-Дону прогремел взрыв СВУ, в результате которого сторож Дмитрий К. потерял руку.