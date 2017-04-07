Десять подростков на "девятке" едва не погибли, уходя от полицейской погони

Всю погоню и последующее фиаско юных стритрейсеров заснял видеорегистратор, установленный на патрульной машине.

Вчера около 21:00 в районе железнодорожного переезда у посёлка Силикатный в Архангельске перевернулась "девятка", которую преследовали полицейские. Погоня началась после того, как водитель не выполнил требование сотрудника полиции об остановке.

Водитель не справился с управлением и машину буквально унесло с проезжей части. Автомобиль загорелся, но его сразу потушили. В машине находилось десять подростков от 14 до 17 лет, один из них ехал в багажнике.

— На место незамедлительно были вызваны представители экстренных служб и бригады скорой медицинской помощи. Несколько человек, находившихся в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Установлено, что за рулём авто находился 16-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения. Молодой человек ранее уже задерживался за нарушение правил дорожного движения.