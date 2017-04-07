Китаец устроил свои похороны, чтобы поприсутствовать на них

После панихиды СМИ обратились к властям с просьбой пресекать подобные мероприятия.

58-летний сельский житель из Китая Лин Гочжун решил "провести свои собственные похороны", сообщает Zhangjiajie Daily. На церемонию, которая прошла 3 апреля, мужчина позвал родственников и соседей. Жены и детей у него нет.

Гроб с живым человеком пронесли по всему селу. Во время шествия играла живая музыка и использовалась пиротехника. "Усопший" сидел в своём гробу и наблюдал, как гости начинали плакать.

Известно, что Лин Гочжун потратил на панихиду 20 тысяч юаней, что составляет более 160 тысяч рублей. После панихиды местные СМИ проинформировали о случившемся властей с просьбой принимать суровые меры в подобных случаях.

Панихида по живому человеку проходит в Китае не в первый раз. В прошлом году одинокий Жанг Деянг также организовал свои похороны, на которые потратил сумму, эквивалентную около 120 тысячам рублей.