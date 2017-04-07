Главврач ЦРБ, где сутки пролежало тело женщины: Она могла умереть где угодно

ЧП произошло под Смоленском: пенсионерка пришла на приём и умерла прямо в коридоре поликлиники.

Как рассказал главврач Гагаринской ЦРБ, 51-летняя Татьяна пришла в больницу уже к закрытию. Женщина проскользнула незамеченной и поднялась на третий этаж.

— Там уже врачей не было никого, просто регистратура не заметила, как она проходила, — прокомментировал Александр Викторович.

Так совпало, что в это время, когда пришла женщина, регистратура производила обход больницы, и поэтому они разминулись.

— Она могла умереть где угодно, на улице и так далее, у неё хроническое заболевание сердца. Дошла до третьего этажа, и, наверное, поплохело, села, и всё, — поясняет главврач ЦРБ.