Синоптики ожидают до +15 в Москве на следующей неделе

В понедельник возможны слабые дожди, а со вторника ожидается повышение температуры.

Специалисты погодного центра "Фобос" сообщили о потеплении в столице на следующей неделе, сообщает РИА "Новости".

— В понедельник, 10 апреля, начнётся повышение температуры, связанное с прохождением слабо выраженного тёплого фронта, поэтому небо опять немного нахмурится, возможны слабые дожди. Ночью –2…+3°С, днём уже +6…+11°С, а во вторник, 11 апреля, ожидается потепление до +15°С, — сказали в центре метеорологии.

Отмечается также, что март 2017 года стал самым тёплым в столице за 140 лет метеонаблюдений.