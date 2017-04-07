"Будьте людьми". Женщине пришлось нести ребёнка на руках из-за полицейских

Ленивые правоохранители отказались переставлять автомобиль на свободное место, чтобы водитель мог спокойно проехать.

Регистратор таксиста в Оренбурге снял упрямых сотрудников правоохранительных органов, которые отказались переставлять автомобиль на свободное место, чтобы водителю было удобнее проехать.

Инцидент произошёл накануне около детского сада № 20. Двое молодых людей в полицейской форме вышли из "шевроле", включив на машине аварийный сигнал. Таксист несколько раз спросил у сотрудников, не хотят ли они переставить свою машину, чтобы он довёз мать с ребёнком до детского сада.

— Мужики, ну будьте людьми. До детского сада ребёнка провезу. Вот же карман свободный, — говорит таксист на видео.

Но правоохранители проигнорировали просьбу и ушли по своим делам. В результате женщине пришлось выйти из машины и нести ребёнка до садика на руках.

— По данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всем участникам данного инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.