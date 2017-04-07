Установлены личности погибшего и раненного при взрыве в авто в Северной Осетии

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Установлены личности погибшего и раненного при взрыве в авто в Северной Осетии

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Фото: ©L!FE

Взрыв произошёл в автомобиле "Лада-Приора" в посёлке Калининский. По сообщению пресс-службы СК РФ по РСО-Алания, сотрудник полиции задержал 25-летнего местного жителя и посадил его в служебную машину. По пути следования в машине задержанный привёл в действие гранату.

26-летний Джамиль М. погиб на месте. Раненого полицейского доставили в больницу. Махмат М. находится в тяжёлом состоянии в реанимации Моздокской ЦРБ. У мужчины черепно-мозговая травма и ранения груди.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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