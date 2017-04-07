Отец выкрал четырёхлетнего сына у бывшей жены в подарок своей новой девушке

Уже больше двух лет о судьбе Дениса из деревни Меленки Владимирской области ничего не известно, мальчик буквально испарился вместе со своим отцом, который увёз сына от матери в качестве подарка новой невесте.

История началась ещё в 2015 году, когда Денису было всего четыре года. Его мама Ирина разошлась со своим мужем Владимиром, потому что последний обделял вниманием семью, а большую часть времени уделял компьютерным играм.

— Мне надо было лечь в больницу в июле 2015 года, поэтому я разрешила мужу взять ребёнка до сентября, — вспоминает Ирина. — Когда я выписалась, он не отвечал на мои звонки. А его сестра рассказала, что он нашёл новую семью и чтобы я не искала своего ребёнка.

Судебные приставы выехали на место, где предположительно находились Владимир с ребёнком, но их там не обнаружили, а соседи сказали, что и вовсе уже полгода их не видели.

Ирина вспоминает: во время ссор мужчина неоднократно говорил, что у него есть другая женщина, которая не может иметь детей, и что Денис станет хорошим подарком новой возлюбленной к началу совместной жизни.

Ирина просит неравнодушных людей откликнуться на её призыв о помощи. Может быть, кто-то из прочитавших статью узнает Владимира или Дениса и сообщит об их местонахождении.

Информацию можно предоставить судебным приставам по номеру

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