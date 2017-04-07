Медведев предложил не разочаровывать Запад и сохранить продэмбарго

Ограничения по ввозу импортной продукции — сырья и продовольствия — в РФ сохраняются, поэтому мы работаем абсолютно спокойно. Наши партнёры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию поменяли. Давайте их не будем разочаровывать — нам от этого только лучше