Медведев предложил не разочаровывать Запад и сохранить продэмбарго

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Медведев предложил не разочаровывать Запад и сохранить продэмбарго

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Россия сохранит продовольственное эмбарго в отношении западных партнёров, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минсельхоза.

Ограничения по ввозу импортной продукции — сырья и продовольствия — в РФ сохраняются, поэтому мы работаем абсолютно спокойно. Наши партнёры не прилагают никаких усилий для того, чтобы мы свою позицию поменяли. Давайте их не будем разочаровывать — нам от этого только лучше

Дмитрий Медведев

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

По словам премьер-министра, Россия довольно успешно развивает отношения со странами, которые входят в Евразийский экономический союз. Медведев также добавил, что РФ старается сделать сельское хозяйство в стране конкурентоспособным как на внутреннем рынке, так и за границей.

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