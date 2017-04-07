Лукашенко: РФ пока не готова строить полноценное союзное государство

Белорусский лидер заявил, что страны должны были создать общую конституцию, но этого до сих пор не произошло.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Россия не готова строить полноценное союзное государство. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир".

— Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство, — сказал он.

По словам Лукашенко, РФ и Белоруссия собирались провести референдум и создать общий закон — конституцию союзного государства, но этого до сих пор так и не произошло.

Также он добавил, что между странами нет равноправия, что является причиной экономических проблем Белоруссии.