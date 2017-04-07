Причастных к теракту в Петербурге продолжат искать в других регионах России

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Причастных к теракту в Петербурге продолжат искать в других регионах России

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Сегодня во время заседания в Басманном суде, где рассматривают ходатайство об аресте подозреваемых в причастности к совершению теракта в метро Петербурга, следователь сообщил, что поиск соучастников преступления продолжится и в других регионах России.

— Следствие планирует провести значительное количество следственных действий для установления всех соучастников преступления в различных регионах РФ, — отметил следователь.

Басманный суд решает вопрос об аресте Шохиста Каримова и Содика Ортикова. Они проходят подозреваемыми по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия. Ещё шестерых их подельников задержали в Петербурге.

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