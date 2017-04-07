В Москве арестован подозреваемый по делу о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы принял решение дать санкцию на арест подозреваемого в причастности к теракту, совершённому в метро Санкт-Петербурга, — Содика Ортикова. Он пробудет под стражей почти два месяца — до 3 июня.

Ортиков и ещё один задержанный накануне в Москве мужчина — Шохист Каримов — проходят по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия. Ещё шесть человек были задержаны накануне в Санкт-Петербурге. У них среди прочего было обнаружено самодельное взрывное устройство, идентичное тому, которое нашли в день теракта на станции метро. Решение суда по аресту Каримова также ожидается сегодня.

Взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу принёс в вагон уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек.