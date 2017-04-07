Скарлетт Йоханссон: Иванка Трамп — старомодная трусиха

Голливудская дива раскритиковала дочь 45-го президента США за то, что она никогда не пойдёт против своего отца.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая открыто выступает против президента Дональда Трампа, раскритиковала поведение наследницы миллиардера Иванки Трамп. Заявление прозвучало в рамках конференции Women in the World в Нью-Йорке, передают "Дни.ру".

Говоря о роли представительниц слабого пола в современном мире, Йоханссон отметила, что фраза "За спиной великого мужчины стоит великая женщина" давным-давно устарела. И в качестве негативного примера привела Иванку Трамп, которая в одном из недавних интервью призналась, что позволяет критиковать своего отца исключительно не публично.

— Это совсем не вдохновляет. Это старомодно. И вообще, я думаю, что это на самом деле трусливо, — заявила актриса.

При этом Йоханссон не уточнила, против чего, по её мнению, должна была выступить Иванка Трамп.

Отметим, дочь президента США уже не в первый раз становится объектом критики со стороны острой на язык кинодивы. Ранее Скарлетт Йоханссон даже сыграла Иванку в сатирическом скетче передачи Saturday Night Live.

Актриса высмеяла дочь президента в пародийной рекламе несуществующих духов Complicit, что переводится как "Соучастница".