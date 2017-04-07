Скарлетт Йоханссон: Иванка Трамп — старомодная трусиха

Американская актриса Скарлетт Йоханссон, которая открыто выступает против президента Дональда Трампа, раскритиковала поведение наследницы миллиардера Иванки Трамп. Заявление прозвучало в рамках конференции Women in the World в Нью-Йорке, передают "Дни.ру".
Говоря о роли представительниц слабого пола в современном мире, Йоханссон отметила, что фраза "За спиной великого мужчины стоит великая женщина" давным-давно устарела. И в качестве негативного примера привела Иванку Трамп, которая в одном из недавних интервью призналась, что позволяет критиковать своего отца исключительно не публично.
— Это совсем не вдохновляет. Это старомодно. И вообще, я думаю, что это на самом деле трусливо, — заявила актриса.
При этом Йоханссон не уточнила, против чего, по её мнению, должна была выступить Иванка Трамп.
Отметим, дочь президента США уже не в первый раз становится объектом критики со стороны острой на язык кинодивы. Ранее Скарлетт Йоханссон даже сыграла Иванку в сатирическом скетче передачи Saturday Night Live.
Актриса высмеяла дочь президента в пародийной рекламе несуществующих духов Complicit, что переводится как "Соучастница".
- Популярные
- По времени