На Пасху в Москве запустят более тысячи бесплатных автобусов

Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве на Пасху. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

— Во время пасхальных праздников потребность горожан в транспортных связях с крупными религиозными объектами традиционно повышается. Поэтому Мосгортранс организует 37 специальных маршрутов автобуса. По ним будут курсировать до 1,1 тысячи транспортных средств в каждый из дней, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, транспорт будет ходить до 3:30 утра.