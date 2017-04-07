Украина пытается заинтересовать крымчан безвизовым режимом с ЕС

Гражданам с украинскими паспортами предлагают оформить биометрический документ для поездок в ЕС.

В Министерстве иностранных дел Украины решили объявить о возможности оформления биометрических паспортов для жителей Крыма, которые сохранили у себя украинские паспорта. В ведомстве отметили, что оформлять документ придётся на украинской территории, а каждое заявление будет рассматриваться отдельно.

К подобному решению власти пришли после того, как вчера Европарламент одобрил безвизовый режим для граждан Украины. Спустя пару часов сайт выдачи загранпаспортов рухнул из-за слишком большого количества запросов. Нужно отметить, что это не окончательная процедура. Ожидается, что решение о безвизе будет вынесено только к июню.

По данным ФМС, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году 98% жителей получили российские паспорта. В Конституции Украины указано, что для граждан страны существует "единое гражданство", в то время как в России разрешено иметь два и более гражданства.