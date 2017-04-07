"Аэрофлот" стал генеральным партнёром Олимпийского комитета РФ

Сегодня генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подписали договор о спонсорстве сроком на четыре года. Авиакомпания получила статус генерального партнёра Олимпийского комитета России и официального перевозчика олимпийской команды России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" перевезёт около шести тысяч членов олимпийской команды России. В 2017 году авиакомпания выполнит перевозку на XIV Европейский летний юношеский Олимпийский фестиваль в Венгрии (г. Дьёр), в 2018 году — на XXIII зимние Олимпийские игры в Республике Корея (г. Пхёнчхан), на III юношеские Олимпийские игры в Аргентине (г. Буэнос-Айрес), III зимние юношеские Олимпийские игры в Швейцарии (г. Лозанна), а в 2020 году — на XXXII Олимпийские игры в Японии и другие спортивные мероприятия.

Кроме того, подписанный договор позволит сторонам реализовывать совместные проекты в области развития и популяризации Олимпийского движения на территории РФ.