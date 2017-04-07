СМИ: Три человека погибли после наезда грузовика в толпу в Швеции

Три человека погибли после того, как грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма на улице Дроттнинггатан. Об этом сообщает радио Швеции.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
Сейчас территория в центре города оцеплена. По данным очевидцев, грузовик въехал в толпу на бешеной скорости. Прохожие стали разбегаться в разные стороны. Машина остановилась лишь после того, как врезалась в витрину одного из магазинов.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
Жительница Стокгольма Елена Базина рассказала Лайфу, что на улицах много полиции и машин скорой помощи.
— Пока непонятно, что произошло, нам всем сказали не выходить из офиса, — отметила женщина.
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