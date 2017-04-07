СМИ: Три человека погибли после наезда грузовика в толпу в Швеции

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СМИ: Три человека погибли после наезда грузовика в толпу в Швеции

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Три человека погибли после того, как грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма на улице Дроттнинггатан. Об этом сообщает радио Швеции.

Сейчас территория в центре города оцеплена. По данным очевидцев, грузовик въехал в толпу на бешеной скорости. Прохожие стали разбегаться в разные стороны. Машина остановилась лишь после того, как врезалась в витрину одного из магазинов.

Жительница Стокгольма Елена Базина рассказала Лайфу, что на улицах много полиции и машин скорой помощи.

— Пока непонятно, что произошло, нам всем сказали не выходить из офиса, — отметила женщина.

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