Жители Санкт-Петербурга создали петицию в поддержку "смертника в шапочке"

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Жители Санкт-Петербурга создали петицию в поддержку "смертника в шапочке"

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Фото: © L!FE

В поддержку Андрея Никитина, которого СМИ ошибочно объявили предполагаемым террористом, совершившим взрыв в метро Петербурга, была создана петиция на портале Change.org. Свои подписи уже оставили 4,6 тысячи человек.

В петиции жители Санкт-Петербурга требуют принести извинения незаслуженно обиженному "смертнику в шапочке" и прекратить его преследование в обществе.

<p>Фото: Change.org</p>

Подписавшиеся также требуют провести проверку по факту незаконного увольнения Никитина с работы.

Напомним, фотография Андрея Никитина была распространена в СМИ, потом снимок появился в ориентировке МВД как фото лица, подозреваемого в совершении теракта. Позже Никитин сам пришёл в полицию и заявил о своей невиновности.

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