Главу наркоконтроля Мценска задержали за убийство любовницы

В Орловской области задержали подполковника полиции, начальника местного отделения по борьбе с наркотиками Владимира Свиридова.

Мужчина подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего.

Инцидент произошёл после отмечания Свиридовым своего профессионального праздника — 6 апреля сотрудники полиции празднуют День работника следственных органов МВД.

— По данным следствия, в ночь с 6 на 7 апреля между Владимиром Свиридовым и его сожительницей произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый избил женщину, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области. — Позже мужчина сам вызвал пострадавшей бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть потерпевшей.

При задержании высокопоставленный полицейский подтвердил причастность к смерти сожительницы.

— В случае установления вины полицейского он будет уволен по отрицательным основаниям, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.