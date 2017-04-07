Водитель чудом спасся из BMW, рухнувшего в пруд в Москве

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения, предшествовавший падению в воду.

Авария произошла сегодня днём на юго-востоке Москвы. Автомобиль "Мазда" ехал по Батайскому проезду и при повороте налево, на Маршала Голованова, столкнулся с БМВ. От удара обе машины отбросило в сторону, а немецкая иномарка покатилась с оврага вниз и упала в пруд.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы. 33-летний водитель БМВ смог самостоятельно выбраться из воды до прибытия оперативных служб.

На место происшествия был направлен вертолёт ЦЭМП для госпитализации пострадавших. По информации Лайфа, травмы получили два человека — водитель БМВ и женщина, сидевшая за рулём "мазды".