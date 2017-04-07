Теракт в Стокгольме совершён на угнанном грузовике

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Теракт в Стокгольме совершён на угнанном грузовике

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Грузовик, на котором сегодня злоумышленник протаранил группу людей в центре Стокгольма, был угнан. Об этом сообщает местная газета "Афтонбладет".

<p>Фото: Twitter</p>

По данным газеты, преступник запрыгнул в машину и уехал на ней, когда водитель занимался разгрузкой партии товара у ресторана.

<p>Фото: Twitter</p>

По предварительным данным, погибло уже пять человек. Премьер Швеции заявил, что произошедшее является терактом. Район нападения оцеплен. Движение общественного транспорта в городе приостановлено в целях безопасности.

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