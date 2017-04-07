Житель Стокгольма: Для наезда на людей выбрали самую туристическую улицу города

Произошедшее уже назвал терактом премьер-министр страны, сообщается также о погибших.

Улица, на которой грузовик наехал на людей в Стокгольме, — самая туристическая улица в городе, рассказал Лайфу частный гид по Стокгольму Герольд Бенкендорф.

— Это самая туристическая улица Стокгольма, по которой не спеша прогуливаются, все туристы именно по этой улице гуляют, — сказал Бенкендорф.

Он также добавил, что сейчас людей попросили не выходить на улицу. При этом, по словам Бенкендорфа, в Швеции не верили, что в стране вообще могут происходить теракты.

— В плане безопасности — по-прежнему считают, что Швеция недоступна для терактов. Дружеская политика к мигрантам превалирует. Считают, что нет повода на Швецию нападать, это на Марсе, но не у нас, — заключил он.

Премьер Швеции уже назвал произошедшее терактом. По разным данным, жертвами стали от двух до пяти человек. Есть информация, что один из подозреваемых задержан.