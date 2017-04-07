МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

В ведомстве сообщили о приближающейся грозе и ветре до 17 метров в секунду с 18 часов и до 10 утра.

МЧС сообщает о резком ухудшении погоды в столице сегодня вечером. По данным ведомства, в Москве ожидаются гроза и ветер до 17 метров в секунду.

— С 18:00 седьмого апреля до 10:00 восьмого апреля в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. При грозе усиление ветра южной четверти порывами 12–17 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья и рекламные конструкции. Возможны заторы на дорогах.