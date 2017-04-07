В Ростуризме призвали россиян не поддаваться панике в связи с терактом в Швеции

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В Ростуризме призвали россиян не поддаваться панике в связи с терактом в Швеции

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Фото: ©Jessia Gow/TT News Agency via REUTERS

В Ростуризме призвали россиян в Стокгольме не поддаваться панике, избегать мест массового скопления людей и быть бдительными. Так в агентстве отреагировали на теракт в Швеции.

— Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, находящимся в Швеции, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей, — говорится в сообщении Ростуризма.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции назвал наезд грузовика на толпу терактом. По разным данным, жертвами стали от трёх до пяти человек.

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