В Москве арестован второй подозреваемый по делу о взрыве в метро

Всего накануне были задержаны восемь человек — двое в Москве и шестеро в Санкт-Петербурге.

Басманный районный суд Москвы согласился с доводами следствия и постановил взять под арест ещё одного подозреваемого в причастности к организации взрыва в метро Санкт-Петербурга — Шохисту Каримову. Как и Содик Ортиков, она будет находиться под стражей почти два месяца, до 3 июня включительно.

Ортиков и Каримова проходят по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия. Они были задержаны накануне, ещё шесть человек были взяты под стражу в Санкт-Петербурге.

Взрыв на перегоне петербургского метро прогремел 3 апреля. Бомбу принёс в вагон уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, включая самого смертника. Число пострадавших превысило 80 человек.