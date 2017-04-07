Ветеран группы антитеррора пояснил, как можно было избежать теракта в Стокгольме

Подполковник запаса Андрей Попов заявил, что в подобных туристических местах в центре европейских городов бесконтрольный въезд грузовиков должен быть исключён — об этом давно говорят специалисты.

Для того чтобы предотвратить теракты, подобные произошедшему в Стокгольме, стоит ограничить въезд грузового автотранспорта в центр европейских городов, заявил Лайфу член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" подполковник запаса Андрей Попов.

— В таких местах должно быть исключено такое бесконтрольное движение автотранспорта. Можно просто ограничить въезд, сделать небольшие шлагбаумы. У нас трудно такое сделать, есть и ограничение въезда для грузового транспорта в центр, — пояснил Попов.

Он пояснил, что такая идея не раз выдвигалась специалистами после подобных инцидентов, однако до сих пор мер в Европе принято не было.

— Если меры создавать, то сразу они этим перечёркивают свою позицию по вопросу миграции, — заметил подполковник запаса.