Рособрнадзор запретил приём в три российских вуза

При этом в ведомстве отметили, что запрет на приём обучающихся не налагает других ограничений на образовательную деятельность вуза.

Рособрнадзор за неисполнение предписания запретил приём в три московских вуза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, студентов теперь не будет принимать Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета (МФЮА) и Владикавказский институт управления.

В пресс-службе подчеркнули, что запрет на приём обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза.