Шведская полиция обнародовала фото подозреваемого в теракте

Шведская полиция опубликовала фотографии мужчины, который, предположительно, совершил теракт в центре Стокгольма. Об этом пишет Reuters.

Absolutely terrible what is happening in #stockholm right now. A press conference is being held, a picture of a possible suspect is shown pic.twitter.com/Fn47ehxrf3 — Ruta Mozuraityte (@_Sweet_Sugar) 7 апреля 2017 г.

Глава управления шведской полиции Дан Элиассон опроверг сообщения ряда СМИ о задержании террориста и заявил о том, что поиски преступника ещё ведутся. Он также отметил, что правоохранители не знали о готовящейся атаке.

SÖKS AV POLIS: Säpo vill komma i kontakt med man som sågs i samband med lastbilsattacken. https://t.co/UrXzBeYRFP pic.twitter.com/MOozhCAIIK — Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 апреля 2017 г.

Напомним, по разным данным, в результате теракта в Швеции погибло от трёх до пяти человек.