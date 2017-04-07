Шведская полиция обнародовала фото подозреваемого в теракте

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Шведская полиция обнародовала фото подозреваемого в теракте

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Шведская полиция опубликовала фотографии мужчины, который, предположительно, совершил теракт в центре Стокгольма. Об этом пишет Reuters.

Глава управления шведской полиции Дан Элиассон опроверг сообщения ряда СМИ о задержании террориста и заявил о том, что поиски преступника ещё ведутся. Он также отметил, что правоохранители не знали о готовящейся атаке.

Напомним, по разным данным, в результате теракта в Швеции погибло от трёх до пяти человек.

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