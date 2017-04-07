Посольство США призвало американцев быть бдительнее в России

В частности, людям настоятельно рекомендуют всегда носить с собой средства связи.

Американское дипломатическое ведомство разместило на своём официальном сайте уведомление о том, чтобы граждане США были более бдительными на территории России из-за сложившегося политического климата.

— С учётом последних событий вероятность крупномасштабных демонстраций, личных домогательств и увеличение антиамериканских настроений в России повышается, — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, посольство просит американцев, находящихся на территории РФ, быть всегда осведомлёнными, быть бдительными при посещении общественных мест и пользовании общественным транспортом, а также всегда носить с собой средства связи. В телефонах, по рекомендации дипведомства, обязательно должны быть записаны контакты экстренных служб.