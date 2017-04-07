В ГД связали теракт в Швеции с ударом США по базе в Сирии

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В ГД связали теракт в Швеции с ударом США по базе в Сирии

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Фото:©РИА Новости/Владимир Федоренко

Террористы действуют тогда, когда видят разобщённость в действиях государств мира, считает депутат Адальби Шхагошев.

Произошедшее в Стокгольме свидетельствует о том, что террористы пользуются недостаточным уровнем международного сотрудничества, заявил в беседе с Лайфом член Комитета ГД по международным делам Адальби Шхагошев.

— Жалко, что всё-таки сейчас террористы чувствуют себя достаточно свободно, видят разобщённость действий стран в мире. Удар, который был нанесён в Сирии США, прямо подсказывает им: действуйте свободно, я тут свои вопросы решаю внутри Америки, говорит Трамп, рейтинг себе немного подниму, а вы действуйте. Я по-другому это расценить никак не могу, — сказал Шхагошев.

Он подчеркнул, что для борьбы с терроризмом чрезвычайно важна координация усилий и обмен информацией.

— Террористы действуют тогда, когда видят трещину в отношениях между спецслужбами, — заключил парламентарий.

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