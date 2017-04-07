Футболисты из детских домов Подмосковья сразились за шанс погостить у "Арсенала"

Лучшие из юных спортсменов отправятся в Сочи на финальный этап XII открытых всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", где разыграют путёвки в Лондон.

На поле манежа "Локомотив" состоялся московский этап XII открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Организатором спортивного праздника выступили компания "Мегафон" и благотворительный фонд "Футбол — детям" при поддержке Министерства спорта РФ, Минобрнауки, МВД, Олимпийского комитета России и РФС.

За право выхода в финал чемпионата, где будет разыгран главный приз — поездка в Лондон в гости к футбольному "Арсеналу", спорили 12 команд из Москвы и Московской области.

У каждой — свой футбольный почерк. Кто-то акцентированно делал ставку на "физику", пытаясь задавить соперника мощью. А кто-то — на технику, изящно уходя от единоборств за счёт тонкого паса и ловкого дриблинга.

Даже названия команд на турнире говорили за то, как они старались действовать на поле: столичная "Гармония" была собранна и дисциплинированна. Подмосковное "Преображение" не раз демонстрировало характер в непростых ситуациях, а "Непоседы", представленные сразу двумя командами, ни минуты не давали соперникам перевести дух.

Все команды объединяло одно — искренний, живой футбольный дух, который редко встретишь в клубах мастеров.

Голодные до игры глаза мальчишек — вот чему могли бы позавидовать многие футболисты нашей Премьер-лиги. Игра здесь такая живая, а эмоции неподдельные: слёзы после поражений были как у французов в финале последнего чемпионата Европы.

— "Будущее зависит от тебя" — это самый масштабный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие и создание мотивации для занятий спортом, но и на успешную социализацию и содействие семейному устройству, — убеждён директор по связям с общественностью компании "Мегафон" Пётр Лидов-Петровский.

Для очень многих детей этот футбольный турнир — гораздо больше, чем соревнования, отмечают организаторы. Здесь мальчишки и девчонки находят своё настоящее и будущее. Ведь о них говорят, о них пишут, о них вместе с фондом "Измени одну жизнь" снимают видеоанкеты. И люди откликаются, берут ребят в семьи: за 3 последних года проведения соревнований 373 участника обрели новых родителей.

Победителями московского этапа соревнований стали ребята из Одинцовского православного социально-культурного центра, детского дома "Благо" — команда "Пересвет" в младшей возрастной группе и команда "Непоседы" из ГКОУ МО "Непоседы", г.о. Балашиха. Именно они отправятся в Сочи — на финал соревнований, где разыграют путёвку в Лондон.

Впрочем, никто в этот день не остался без подарков: каждый игрок получил полезные и красивые спортивные сувениры. Но самым дорогим для этих ребят станут воспоминания о футбольных перипетиях.