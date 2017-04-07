На Украине предположили, что бывшие бойцы АТО готовят новую революцию

Среди ветеранов так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе могут возникать вспышки агрессии и даже революционные действия. Об этом заявил замглавы Военно-медицинской академии по клинической работе, полковник медицинской службы Украины Владимир Стеблюк. Его слова цитирует портал "Утро.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

— Массовых суицидов не будет. Будет другое. Вспышки агрессии — да. Революционные какие-то действия — да, — пояснил Владимир Стеблюк.

По его словам, в стране есть две причины для очередного госпереворота: непрекращающаяся гибель украинских военных в Донбассе и желание властей страны и олигархов наживаться на войне.

Отметим, в начале апреля в Киеве Всеукраинский союз ветеранов АТО объявил о наборе сотрудников в частную охранную фирму, которая будет выполнять функции муниципальной полиции в столице Украины.