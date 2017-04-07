Франки, марки, песеты. Европейцы хранят старую валюту на сумму более €15 млрд

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Франки, марки, песеты. Европейцы хранят старую валюту на сумму более €15 млрд

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Фото: Flickr/Lívia

По данным агентства Bloomberg, жители Евросоюза продолжают хранить у себя деньги старого образца на сумму, превышающую 15 миллиардов евро. Известно, что из этой суммы 6,5 млрд евро приходится на немецкие марки, 1,9 млрд — на французские франки и 1,5 млрд — на испанские песеты.

Большая часть старых денег не представляет из себя никакой ценности, потому что банки уже меняют их на евро.

Напомним, евро был введен в обращение в 1999 году, тогда на использование новой валюты перешли Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция. В настоящее время евро используется уже в 19 странах.

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