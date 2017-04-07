Аваков снова заговорил о скором возвращении Донбасса

К очередному возврату, который министр усмотрел на основании неких социологических исследований, предстоит быть готовыми, по его словам, всем силовикам.

Жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР в большинстве своём хотят вернуться обратно на Украину, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Это мнение он озвучил в ходе визита в город Северодонецк в Луганской области (подконтрольна ВСУ), сообщает телеканал "112".

Украинский министр сослался на некие социологические исследования, которые, по его словам, свидетельствуют о том, что 70% жителей самопровозглашённых республик желают "возвращения на Украину".

— У них есть страхи, их постоянно зомбирует телевизионная пропаганда. Но эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной, — посчитал Аваков.

Оговорившись, что верит в дипломатическое разрешение ситуации, глава МВД Украины призвал быть готовыми к этому и своё ведомство, "и полицейских, и ГосЧС, и всех остальных".

— Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьёзном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских, — добавил Аваков.

Напомним, главе украинского МВД не в первый раз доводится прогнозировать возвращение Донбасса в состав Украины. В ноябре прошлого года он анонсировал операцию по "возвращению Донбасса в состав Украины", которая якобы будет проведена Киевом в ближайшие два года.

Чуть позже, в январе 2017-го, украинский силовик опять заявил о ключевой задаче ВСУ на текущий год: по его словам, таковой является "выход на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе".