Боевики ИГИЛ применили отравляющий газ в Мосуле

В иракском городе Мосул, который находится под осадой армии, ополчения и международной коалиции, боевики террористической организации ИГИЛ* применили отравляющий боевой газ против мирных жителей и правительственных сил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу городского муниципалитета Абделя Саттар аль-Хабу.

По его словам, террористы задействовали хлор. Это было сделано в районах, которые уже освобождены от террористов. Данных о числе пострадавших нет. Это уже не первый такой случай. В прошлом месяце, по данным местных СМИ, боевой газ был применён против военных.

По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, в городе получают лечение после отравления хлором не менее 12 человек.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.