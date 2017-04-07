Медики: В результате теракта в Стокгольме погиб только один человек

Читайте также

Медики: В результате теракта в Стокгольме погиб только один человек

2525

Фото: Twitter

Сегодня Минздрав Швеции назвал официальные данные по числу погибших и пострадавших в результате наезда грузовика. Об этом сообщает Радио Швеции.

— Пятнадцать человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы, из них у девяти — серьёзные. Один человек скончался в больнице, — сказал главврач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт.

Напомним, что сегодня в Швеции грузовик на полной скорости врезался в толпу прохожих. В результате случившегося пострадало не менее 15 человек, ещё один погиб.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!