Влюблённых свердловских подростков нашли мёртвыми

Инцидент произошёл сегодня в 18:00 по местному времени в городе Реже Свердловской области. По предварительной информации, юные влюблённые 18-летний Даниил и 14-летняя Мария (имена изменены. — Прим. ред.) спрыгнули с крыши высотного здания.

Молодых людей доставили в тяжёлом состоянии в районную больницу, где они скончались.

— Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает усиленная следственная группа: следователь отдела по особо важным делам, следователь-криминалист СУ СКР, сотрудники районного следственного отдела и полиции. Приоритетная версия случившегося — суицид. Возможно, причиной поступка стали любовные отношения, — рассказал Лайфу руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.